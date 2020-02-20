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Свою безопасность в Карпатах туристы могут теперь обеспечить он-лайн
20 февраля 2020 | 15:02
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Спасатели предлагают туристам зарегистрироваться перед выходом в горы.
Горная поисково-спасательная часть Закарпатской области создала сервис для туристов, который поможет при необходимости их спасения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Так, спасатели предлагают туристам, которые собрались в горы, зарегистрироваться онлайн на сайте ГСЧС.
В ведомстве пояснили, что в случае, если группа зарегистрированных туристов не выйдет на связь в указанное время, спасатели отправятся на их поиски.
Для регистрации необходимо ввести контактные данные, дату и направление туристического маршрута, а также дату окончания маршрута.
Зарегистрироваться можно по ссылке: bit.ly/37KRewO
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