ТЕМА

Свою безопасность в Карпатах туристы могут теперь обеспечить он-лайн

20 февраля 2020 | 15:02

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Спасатели предлагают туристам зарегистрироваться перед выходом в горы.


Горная поисково-спасательная часть Закарпатской области создала сервис для туристов, который поможет при необходимости их спасения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Так, спасатели предлагают туристам, которые собрались в горы, зарегистрироваться онлайн на сайте ГСЧС.

 

В ведомстве пояснили, что в случае, если группа зарегистрированных туристов не выйдет на связь в указанное время, спасатели отправятся на их поиски.

Для регистрации необходимо ввести контактные данные, дату и направление туристического маршрута, а также дату окончания маршрута.

Зарегистрироваться можно по ссылке: bit.ly/37KRewO



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