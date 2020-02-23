Дело Шабунина как угроза Ситнику

В истории украинской борьбы с коррупцией началась новая страница. Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталий Шабунин подпал под расследование в Украине, вслед за которым может начаться американское расследование, более опасное.

Но прежде чем оценивать эти перспективы, сначала изложим позиции сторон. 14 февраля внефракционный народный депутат Андрей Деркач сообщил в посте на своей ФБ-страничке, что Главное следственное управление Нацполиции увидело признаки уголовного преступления и открыло производство по расхищению международной технической помощи.

"Производство открыто по моему заявлению на основании данных журналистов-расследователей. Данные указывают на то, что основатели Центра противодействия коррупции Шерембей и Шабунин использовали его как "крышу" и средство для лоббирования собственных коррупционных и других схем. В частности, они организовали схему по расхищению средств международной технической помощи через созданную Шерембеем благотворительную организацию "Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД" (ВЖЛ). В 2015-2017 гг. через подконтрольные ВЖЛ структуры прошло $142,9 млн. По информации журналистов, часть денег использована по прямому назначению, а часть просто выводилась на счета подставных ФОПов", - рассказал нардеп.

Подчеркнем, что ситуация серьезная. Уголовное производство квалифицировано по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, осуществленные в особо крупных размерах или организованной группой. Как отмечает Деркач, если дело будет доведено до логического завершения, то Шерембею и Шабунину грозит от семи до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Три дня от ЦПК не было никакой официальной реакции. Лишь на четвертый день, 18 февраля, на сайте ЦПК появилось заявление, из которого можно понять, какую линию защиты выработал Шабунин.

"Деркач в социальной сети придумал схему хищения средств на космическую сумму в $142,9 млн при участии ЦПК. Заметим, что полиция начала расследование в день поступления заявления. Абсурдность заявления заключается в том, что ни ЦПК, ни один член организации никогда не получали даже приблизительно таких сумм средств за все уже более чем восемь лет существования. Именно поэтому организация обратится в правоохранительные органы насчет заведомо ложного сообщения нардепом о преступлении", - говорится в заявлении на сайте ЦПК. Далее там приводятся слова Шабунина: "Данные, которые Деркач написал в посте, являются абсолютной ложью".

Итак, предположим, ЦПК действительно обратится с заявлением на Деркача, и по нему будет открыто уголовное производство. Поможет ли это Шабунину и Шерембею отбиться от подозрений по первому уголовному производству, открытому 14 февраля по заявлению Деркача? Очевидно, что нет. Для основателей ЦПК гораздо более эффективным способом отбиться от подозрений было бы выложить в открытый доступ детальный публичный отчет об освоенных средствах международной технической помощи, фигурирующих в расследовании. Тогда (если в том отчете и вправду все цифры сходятся) дело было бы быстро закрыто, а Деркач - посрамлен.

Почему же вместо этого ЦПК решил защищаться окольным путем - через, так сказать, встречное заявление на Деркача? Разгадка, как ни парадоксально, может заключаться в том, что Шабунин имеет основания не слишком опасаться того, что уголовное производство, инициированное Деркачем, будет доведено до логического конца, то есть до судебного приговора. И основания эти связаны не столько с внутриукраинскими обстоятельствами, сколько с американским фактором.

Суть в том, что поскольку в упомянутой международной технической помощи использовались деньги правительства США, то следствию может понадобиться международно-правовая помощь в рамках существующих украинско-американских договоров. Однако Вашингтон может счесть излишним помогать украинским следователям, особенно если их любопытство коснется американских граждан, участвовавших в выделении помощи и контроле над освоением средств.

Короче, в Вашингтоне могут прибегнуть к принципу "да, это сукин сын, но он наш сукин сын". А без помощи американцев будет проблематично доказать даже сам факт передачи американских денег конкретным украинским благотворительным и общественным организациям и фондам. Именно поэтому основатели ЦПК могут быть уверены (или, по крайней мере, демонстрировать уверенность) в том, что это дело развалится.

Но это не отменяет для них другой проблемы. В Вашингтоне вполне могут заинтересоваться (если не заинтересовались уже) той доказательной базой, которую Деркач предоставил украинскому следствию. Тем более что скандал поднялся нешуточный, а речь идет о таком щепетильном вопросе, как помощь людям, которые живут с ВИЧ/СПИД. И, похоже, в первую очередь именно на американские уши рассчитаны заявления ЦПК и Шабунина о том, что утверждения Деркача являются "заведомой ложью" и "абсолютной ложью" и что Деркач за это будет привлечен к ответственности.

Если все-таки американцы предпримут собственное расследование, то последствия могут затронуть не только деятелей ЦПК, но и гораздо более широкий круг фигурантов. В этой связи напомним, что в 2015-2016 гг. Шабунин возглавлял Совет общественного контроля при НАБУ и с тех пор выступает как одна команда с директором НАБУ Артемом Сытником. Про одну команду - это не преувеличение. На сайте ЦПК под словами "Ключевые результаты нашей работы" написано: "783 топ-дела расследует НАБУ". Фактически ЦПК выполняет функции пиар-подразделения НАБУ, а Шабунин - спикера Сытника. Причем не только перед украинцами, но и перед американцами.

Если Шабунин полностью утратит доверие и благосклонность грантодателей, то и Сытник тоже не будет уже представлять никакой ценности в глазах своих бывших покровителей. Начался процесс под условным названием "крыша медленно отъезжает" не вчера, но и тянуться он может еще довольно долго.

"Деловая столица"