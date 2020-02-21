Почти всех погромщиков из Новых Санжар отпустили

21 февраля 2020 | 13:23

На Полтавщине полиция отпустила 23 из 24 погромщиков, задержанных вчера во время протестов против прибытия в медицинский центр в Новых Санжарах эвакуированных из Китая граждан.

Об этом на внеочередной сессии Полтавского облсовета заявил руководитель Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Иван Выговский.

По его словам, вчера, 20 февраля, 24 наиболее агрессивных человека были изъяты из толпы и доставлены в территориальные отделы Нацполиции.

Он подчеркнул, что все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один находится под стражей по ст. 208 УК.

УНИАН