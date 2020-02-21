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Большинство задержанных в Санжарах - приезжие
21 февраля 2020 | 13:32
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Среди задержанных во время стычек и протестов в Новых Санжарах из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев, большинство оказались неместными жителями. Об этом заявил Юрий Сулаев, спикер ГУ Нацполиции в Полтавской области, пишет "Коло".
Юрий Сулаев не говорит точное количество иногородних протестующих, но говорит, что таких было примерно вдвое больше, чем местных. "Да, были люди на машинах с номерами из других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными... сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение", – сказал Сулаев
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