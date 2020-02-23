ТЕМА

В Запорожье зарезали наркобарона

23 февраля 2020 | 16:33

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Сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области: криминального авторитета азербайджанского происхождения по прозвищу «Сарван», которого подозревают в причастности к наркобизнесу в Запорожье, жестоко убили.


По предварительным данным, 22 февраля в 18:46 поступило сообщение о том, что в автомобиле скорой помощи скончался мужчина 1968 года рождения от ножевого ранения грудной клетки. На данный момент продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причин и обстоятельств, а также причастных к совершению уголовного правонарушения.
 
Издание УНН сообщает, что в последнее время он передвигался с охраной. Но сегодня, по пока неизвестным причинам, он пострадал от нападающего с ножом.У кольца на Нижней Хортице в Запорожье «Сарван» выбежал к таксистам уже окрававленный, после ножевых ранений. Затем упал на землю. А позже скончался в карете скорой помощи.
 
По данным СМИ, «Сарван» был причастен к наркобизнесу в Запорожье. Также организовывал ОПГ и тесно общался с «Григорой» — не менее известным в Запорожье криминальным авторитетом. Имел связи с «ворами в законе» и на родине — в Азербайджане.



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© фото: Reuters

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