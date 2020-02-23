|
В Запорожье зарезали наркобарона
23 февраля 2020 | 16:33
распечатать комментарии [0] добавить в
Сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области: криминального авторитета азербайджанского происхождения по прозвищу «Сарван», которого подозревают в причастности к наркобизнесу в Запорожье, жестоко убили.
По предварительным данным, 22 февраля в 18:46 поступило сообщение о том, что в автомобиле скорой помощи скончался мужчина 1968 года рождения от ножевого ранения грудной клетки. На данный момент продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причин и обстоятельств, а также причастных к совершению уголовного правонарушения.
также читайте
[21.02.2020]
[19.02.2020]
[19.02.2020]
|
по теме
Китай заявил о наличии вакцины против коронавируса
24. 02. 2020 | 12:29
В Китае разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса. Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на брифинге в посольстве КНР в Москве, сообщают росСМИ. Ханьхуэй отметил, что нужны дальнейшие проверки и доработки.
Задержали опасную ОПГ во главе с вором в законе
24. 02. 2020 | 12:28
Участники группировки могут быть причастны к вымогательству, разбойным нападениям, похищениям людей и заказных убийствах.
В Карпатах пропала группа туристов. Их ищут второй день
24. 02. 2020 | 12:22
СНБО предлагает восстановить санэпидемслужбу
24. 02. 2020 | 08:46
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложил Кабинету министров восстановить деятельность санитарно-эпидемиологической службы в Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий "ТСН.Тиждень". По его словам, функциями санэпидемслужбы должна быть не "проверка столовых, кафе или ресторанов", а "борьба с такими вещами, которые сегодня есть в стране".
Большинство задержанных в Санжарах - приезжие
21. 02. 2020 | 13:32
Среди задержанных во время стычек и протестов в Новых Санжарах из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев, большинство оказались неместными жителями. Об этом заявил Юрий Сулаев, спикер ГУ Нацполиции в Полтавской области, пишет "Коло".
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»