СНБО предлагает восстановить санэпидемслужбу

24 февраля 2020 | 08:46

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложил Кабинету министров восстановить деятельность санитарно-эпидемиологической службы в Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий "ТСН.Тиждень". По его словам, функциями санэпидемслужбы должна быть не "проверка столовых, кафе или ресторанов", а "борьба с такими вещами, которые сегодня есть в стране".

"Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Кабинету министров (с просьбой, - ред.) не вернуть нашу службу, о которой у нас кое-кто из средств массовой информации... а именно, чтобы она стала выполнять функции, которые должна была бы выполнять. Речь идет о санэпидемической службе", - сказал Данилов. Как известно, Государственную санитарно-эпидемиологическую службу ликвидировали весной 2017 года.



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