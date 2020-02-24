ТЕМА

СНБО предлагает восстановить санэпидемслужбу

24 февраля 2020 | 08:46

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложил Кабинету министров восстановить деятельность санитарно-эпидемиологической службы в Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий "ТСН.Тиждень". По его словам, функциями санэпидемслужбы должна быть не "проверка столовых, кафе или ресторанов", а "борьба с такими вещами, которые сегодня есть в стране".


"Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Кабинету министров (с просьбой, - ред.) не вернуть нашу службу, о которой у нас кое-кто из средств массовой информации... а именно, чтобы она стала выполнять функции, которые должна была бы выполнять. Речь идет о санэпидемической службе", - сказал Данилов.

Как известно, Государственную санитарно-эпидемиологическую службу ликвидировали весной 2017 года.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

30 июня 1922 года. Вашингтонский полицейский Билл Нортон замеряет расстояние от коленки до края купальника у отдыхающих. Оно не должно было превышать шесть дюймов.

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100