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В Карпатах пропала группа туристов. Их ищут второй день

24 февраля 2020 | 12:22

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Связь с туристами отсутствует.


В Карпатах спасатели проводят поиск заблудившей группы туристов из пяти человек в горах Закарпатской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили спасатели, группа туристов заблудилась в районе горы Петрос Раховского района 23 февраля около 19:05. Четверо из туристов 1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения являются жителями Киева, а один из них 1993 года рождения (руководитель группы) из Кременца Тернопольской области.

 

"Поисковая операция осложнялась темным временем суток, пушниной и значительной лавинной опасности. Во время прохождения по склону, одна из поисковых групп сорвала два снежные карнизы, поэтому в 4:35 поиски были приостановлены из-за опасности для спасателей. В 5:10 на связь со спасателями вышел руководитель группы и сообщил, что он отделился от группы и движется в сторону с. Богдан Раховского района. В 06:00 24 февраля поисковые работы восстановлены и сейчас спасатели движутся в сторону вероятного места нахождения туристов", - сообщили в ГСЧС.

К поисковым работам привлечены 15 спасателей и 3 единиц техники. Связь с заблудшими отсутствует.



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