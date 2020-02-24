|
Задержали опасную ОПГ во главе с вором в законе
24 февраля 2020 | 12:28
распечатать комментарии [0] добавить в
Участники группировки могут быть причастны к вымогательству, разбойным нападениям, похищениям людей и заказных убийствах.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали во Львовской области участников организованной группировки, которых подозревают в причастности к ряду резонансных преступлений в разных регионах Украины и за рубежом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сообщается, что в состав группировки входят представители криминалитета, ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления.
"Деятельность организации координирует один из известных в Украине "воров в законе". Участники группировки также имеют тесные связи с транснациональными преступными группами", - сообщили в СБУ.
Отмечается, что двух участников группировки задержали во время передачи им 2 тысяч долларов от предпринимателя, у которого те, по заказу европейского бизнесмена, выбивали несуществующий долг в размере 10 тысяч долларов.
"В ходе обысков по местам проживания участников группы изъято огнестрельное и холодное оружие, которое злоумышленники вероятно применяли во время преступной деятельности. Кроме того, правоохранители обнаружили большое количество свидетельств о смерти, документы посторонних лиц на недвижимость, долговые расписки на сотни тысяч долларов, а также черновые записи по сделкам с незаконной добычей янтаря и майнинговую "ферму", - отметили в спецслужбе.
На данный момент открыто дело по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Проверяется причастность группировки к совершению ряда громких преступлений, в частности, вымогательство, разбойных нападений, похищений людей, заказных убийств в других регионах Украины, а также за пределами нашей страны.
также читайте
[21.02.2020]
[19.02.2020]
[19.02.2020]
|
по теме
Китай заявил о наличии вакцины против коронавируса
24. 02. 2020 | 12:29
В Китае разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса. Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на брифинге в посольстве КНР в Москве, сообщают росСМИ. Ханьхуэй отметил, что нужны дальнейшие проверки и доработки.
В Карпатах пропала группа туристов. Их ищут второй день
24. 02. 2020 | 12:22
СНБО предлагает восстановить санэпидемслужбу
24. 02. 2020 | 08:46
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложил Кабинету министров восстановить деятельность санитарно-эпидемиологической службы в Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий "ТСН.Тиждень". По его словам, функциями санэпидемслужбы должна быть не "проверка столовых, кафе или ресторанов", а "борьба с такими вещами, которые сегодня есть в стране".
В Запорожье зарезали наркобарона
23. 02. 2020 | 16:33
Сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области: криминального авторитета азербайджанского происхождения по прозвищу «Сарван», которого подозревают в причастности к наркобизнесу в Запорожье, жестоко убили.
Большинство задержанных в Санжарах - приезжие
21. 02. 2020 | 13:32
Среди задержанных во время стычек и протестов в Новых Санжарах из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев, большинство оказались неместными жителями. Об этом заявил Юрий Сулаев, спикер ГУ Нацполиции в Полтавской области, пишет "Коло".
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»