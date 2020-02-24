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Задержали опасную ОПГ во главе с вором в законе

24 февраля 2020 | 12:28

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Участники группировки могут быть причастны к вымогательству, разбойным нападениям, похищениям людей и заказных убийствах.


Сотрудники Службы безопасности Украины задержали во Львовской области участников организованной группировки, которых подозревают в причастности к ряду резонансных преступлений в разных регионах Украины и за рубежом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что в состав группировки входят представители криминалитета, ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления.

 

"Деятельность организации координирует один из известных в Украине "воров в законе". Участники группировки также имеют тесные связи с транснациональными преступными группами", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что двух участников группировки задержали во время передачи им 2 тысяч долларов от предпринимателя, у которого те, по заказу европейского бизнесмена, выбивали несуществующий долг в размере 10 тысяч долларов.

"В ходе обысков по местам проживания участников группы изъято огнестрельное и холодное оружие, которое злоумышленники вероятно применяли во время преступной деятельности. Кроме того, правоохранители обнаружили большое количество свидетельств о смерти, документы посторонних лиц на недвижимость, долговые расписки на сотни тысяч долларов, а также черновые записи по сделкам с незаконной добычей янтаря и майнинговую "ферму", - отметили в спецслужбе.

На данный момент открыто дело по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Проверяется причастность группировки к совершению ряда громких преступлений, в частности, вымогательство, разбойных нападений, похищений людей, заказных убийств в других регионах Украины, а также за пределами нашей страны.



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