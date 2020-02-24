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Китай заявил о наличии вакцины против коронавируса

24 февраля 2020 | 12:29

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В Китае разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса. Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на брифинге в посольстве КНР в Москве, сообщают росСМИ. Ханьхуэй отметил, что нужны дальнейшие проверки и доработки.


В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - сказал он.

Ханьхуэй также сообщил о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса.

"Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения. Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%", - отметил он.

Дипломат рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".

Ранее сообщалось, что первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян 16 февраля. Препарат "Фавэйлавэй", разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение.



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