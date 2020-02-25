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Мочу будут использовать для удобрения растений на Марсе
25 февраля 2020 | 09:23
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Ученые решили использовать мочу как основной источник для удобрения растений на Марсе. Они помогают растениям развиваться даже в имитированной марсианской почве.
Ученые отметили, что выращивание растений на Марсе требует дополнительных усилий и для этого нужно много воды и пространства. При этом в космос затратно отправлять дополнительные материалы. Учитывая это, исследователи из Вагенингенского университета обратили внимание на струвит — это фосфатный минерал, который они получали из человеческой мочи на очистных сооружениях.
В теплицах исследователи посадили семена фасоли в общей сложности в 60 горшках, которые были заполнены либо имитируемой лунной или марсианской почвой, либо обычной земной почвой. Половина горшков содержала 15 граммов струвита, в то время как в других горшках не было удобрений. Все растения автоматически поливались, при этом днем в теплице поддерживалась температура 20 ºC, а ночью — 18 ºC.
По мере прорастания бобовых растений проводился мониторинг их длины. Ученые отметили, что наибольший рост показали все растения с запасом струвита. Особенно хорошо развивались те растения, которые росли в лунной и земной почве.
Растения, которые росли в имитационной марсианской почве тоже дали плоды, хотя сделали это на неделю позже. Тем не менее, их рост может быть значительно увеличен, если использовать большее количество струвита, отметили исследователи.
ХАЙТЕК
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