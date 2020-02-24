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Перестрелка в Днепре: трое раненых
24 февраля 2020 | 20:38
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У двоих пострадавших ранение ног, у третьего - ранение шеи.
В результате перестрелки в Днепре трое человек получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что у двоих пострадавших ранение ног, у третьего - ранение шеи. Причина конфликта неизвестна.
Также известно, что автомобиль Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся. Для поимки вероятных преступников по городу ввели оперативный план "Сирена".
Сейчас два мерседеса по-прежнему находятся на месте происшествия - на улице Титова. Там работают правоохранители, которые и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Днепре вечером 24 февраля 2020 напротив школы №89 произошел инцидент со стрельбой: несколько неизвестных открыли огонь посреди улицы, перестрелка продолжалась некоторое время. Выстрелы, прозвучавшие серьезно напугали местных жителей. Правоохранители ввели план "Сирена".
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