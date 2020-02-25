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Сотрудники винницкой тюрьмы убили заключенного

25 февраля 2020 | 09:10

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Сотрудникам сообщили о подозрении в превышении власти и убийстве.


Сотрудники винницкой тюрьмы подозреваются в причастности к смерти одного из заключенных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что шестерым сотрудникам Винницкого учреждения исполнения наказаний №1 сообщили о подозрении в причастности к нанесению заключенному телесных повреждений, в результате которых он умер. В суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения.

 

По версии следствия, в июле 2019 в тюрьму доставили мужчину, которому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Во время пребывания в учреждении, как считают следователи, сотрудники нанесли ему смертельные телесные повреждения.

У сотрудников тюрьмы провели обыски, в ходе которых выявлены средства совершения преступлений, а также запрещенные предметы. Подозреваемым инкриминируется превышение служебных полномочий и убийство.



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