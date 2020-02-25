Офицер ГРУ, которого обвиняют в покушении на бизнесмена в Болгарии, является дипломатом РФ 25 февраля 2020 | 15:12 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Один из троих сотрудников российской военной разведки (ГРУ), которых в Болгарии обвиняют в покушении на убийство бизнесмена Емельяна Гебрева, является действующим дипломатом, сотрудником представительства РФ при Всемирной торговой организации в Женеве.





По данным журналистов, человек с паспортом на имя Горшкова был в Болгарии вместе с Денисом Сергеевым (он же «Сергей Федотов») в апреле и мае 2015 года — в те дни, когда дважды предпринимались попытки покушения на Гебрева (он выжил после двух отравлений).



В действительности с паспортом на имя Горшкова за границу в 2010—2015 годах ездил Егор Гордиенко.



Кроме того, как говорится в расследовании, он участвовал в аннексии Крыма, а в 2014 году получил квартиру в том же доме, что и Александр Мишкин — один из подозреваемых в отравлении Скрипалей.



После 2015 года Гордиенко вновь выезжал за границу с паспортом на своё имя, а с 2017 года служил в Швейцарии, будучи аккредитованным как член российской миссии при Всемирной торговой организации.



Официальный представитель ВТО подтвердил, что Егор Гордиенко был аккредитован в ВТО как член российской делегации и должен был работать до конца 2020 года, но покинул миссию уже в 2018 году.



В расследовании утверждается, что он уехал из Женевы в спешке и сразу после этого явился в штаб-квартиру ГРУ.



За день до его вылета из Женевы Bellingcat опубликовал расследование о деятельности предполагаемых отравителей Скрипалей в Европе.



Утверждается, что, будучи в Женеве, Гордиенко часто общался с Анатолием Чепигой («Руслан Боширов»), Александром Мишкиным («Александр Петров») и Денисом Сергеевым.



Пресс-секретарь российской миссии заявила, что не имеет никакой информации о Гордиенко.

В 2015 году Гебрев был госпитализирован, после того как потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно в то же время плохо себя почувствовали сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления.



Лаборатория Хельсинского университета, специализирующаяся на химическом оружии, смогла установить следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом из семьи Новичка.



По данным участников расследования Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, во время отравления бизнесмена Гебрева в Болгарии находился генерал-майор Денис Сергеев (псевдоним — Сергей Федотов). Он также фигурирует в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Недавно он был объявлен в розыск под именем Георгий Горшков, однако в действительности его имя — Егор Гордиенко. Отмечается, что он имеет дипломатический ранг третьего секретаря и, помимо попытки отравления Гебрева, участвовал в других операциях ГРУ за рубежом. В частности, он сотрудничал с подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.По данным журналистов, человек с паспортом на имя Горшкова был в Болгарии вместе с Денисом Сергеевым (он же «Сергей Федотов») в апреле и мае 2015 года — в те дни, когда дважды предпринимались попытки покушения на Гебрева (он выжил после двух отравлений).В действительности с паспортом на имя Горшкова за границу в 2010—2015 годах ездил Егор Гордиенко.Кроме того, как говорится в расследовании, он участвовал в аннексии Крыма, а в 2014 году получил квартиру в том же доме, что и Александр Мишкин — один из подозреваемых в отравлении Скрипалей.После 2015 года Гордиенко вновь выезжал за границу с паспортом на своё имя, а с 2017 года служил в Швейцарии, будучи аккредитованным как член российской миссии при Всемирной торговой организации.Официальный представитель ВТО подтвердил, что Егор Гордиенко был аккредитован в ВТО как член российской делегации и должен был работать до конца 2020 года, но покинул миссию уже в 2018 году.В расследовании утверждается, что он уехал из Женевы в спешке и сразу после этого явился в штаб-квартиру ГРУ.За день до его вылета из Женевы Bellingcat опубликовал расследование о деятельности предполагаемых отравителей Скрипалей в Европе.Утверждается, что, будучи в Женеве, Гордиенко часто общался с Анатолием Чепигой («Руслан Боширов»), Александром Мишкиным («Александр Петров») и Денисом Сергеевым.Пресс-секретарь российской миссии заявила, что не имеет никакой информации о Гордиенко.



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