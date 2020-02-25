Офицер ГРУ, которого обвиняют в покушении на бизнесмена в Болгарии, является дипломатом РФ

По данным журналистов, человек с паспортом на имя Горшкова был в Болгарии вместе с Денисом Сергеевым (он же «Сергей Федотов») в апреле и мае 2015 года — в те дни, когда дважды предпринимались попытки покушения на Гебрева (он выжил после двух отравлений).
В действительности с паспортом на имя Горшкова за границу в 2010—2015 годах ездил Егор Гордиенко.
Кроме того, как говорится в расследовании, он участвовал в аннексии Крыма, а в 2014 году получил квартиру в том же доме, что и Александр Мишкин — один из подозреваемых в отравлении Скрипалей.
После 2015 года Гордиенко вновь выезжал за границу с паспортом на своё имя, а с 2017 года служил в Швейцарии, будучи аккредитованным как член российской миссии при Всемирной торговой организации.
Официальный представитель ВТО подтвердил, что Егор Гордиенко был аккредитован в ВТО как член российской делегации и должен был работать до конца 2020 года, но покинул миссию уже в 2018 году.
В расследовании утверждается, что он уехал из Женевы в спешке и сразу после этого явился в штаб-квартиру ГРУ.
За день до его вылета из Женевы Bellingcat опубликовал расследование о деятельности предполагаемых отравителей Скрипалей в Европе.
Утверждается, что, будучи в Женеве, Гордиенко часто общался с Анатолием Чепигой («Руслан Боширов»), Александром Мишкиным («Александр Петров») и Денисом Сергеевым.
Пресс-секретарь российской миссии заявила, что не имеет никакой информации о Гордиенко.
В 2015 году Гебрев был госпитализирован, после того как потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно в то же время плохо себя почувствовали сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления.
Лаборатория Хельсинского университета, специализирующаяся на химическом оружии, смогла установить следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом из семьи Новичка.
По данным участников расследования Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, во время отравления бизнесмена Гебрева в Болгарии находился генерал-майор Денис Сергеев (псевдоним — Сергей Федотов). Он также фигурирует в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.