ТЕМА

Русские теряют в Иране 1,2 млрд.долларов из-за санкций

02 марта 2020 | 09:10

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«Российские железные дороги» (РЖД) решили выйти из проекта в Иране по электрификации железнодорожной линии стоимостью €1,2 млрд из-за риска попасть под санкции США.


10 января Соединенные Штаты расширили санкции в отношении лиц, участвующих в крупных сделках, связанных со строительством, добычей полезных ископаемых, обрабатывающей и текстильной промышленностью в иранской экономике. Группа предпринимает шаги по выходу из проекта.

Под эти ограничения, введенные США, попали 17 компаний из металлургического и горнодобывающего сектора, а также несколько структур, зарегистрированных в Китае и на Сейшельских островах.

Еще в мае 2018 года генеральный директор компании Олег Белозеров называл этот проект РЖД «гражданским и не попадающим под санкции США». Старт проекта электрификации железнодорожной линии Гармсар — Инче Бурун протяженностью 495 км и подходов к портам состоялся в июле 2018 года. Планировалось, что он на 85% будет профинансирован за счет средств государственного экспортного кредита России и займет четыре года.

Санкции являются форс-мажорным обстоятельством, поэтому в суде вопрос решаться, вероятнее всего, не будет. Решение РЖД неприятное с точки зрения развития международного инжинирингового бизнеса монополии, но объективно единственно возможное с учетом рисков.



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