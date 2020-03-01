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Экс-командир "Айдара" Мельничук арестован в Греции

01 марта 2020 | 22:14

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Первый командир батальона "Айдар", бывший народный депутат Сергей Мельничук задержан на границе Греции с Болгарией.


Мельничук утверждает, что его задержали по карточке Интерпола, которую выставила Россия. 

Видео опубликовано в Telegram-канале "Политика Страны".

Мельничук предполагает, что сейчас приедут российские силовики для того, чтобы его арестовать. Бывший народный депутат находится под контролем правоохранителей с беременной женой и маленьким ребенком.

Для чего мы воевали, чтоб защитить Европу от российской чумы?", - задается вопросом Сергей Мельчниук.

Он также просит сотрудников украинского посольства выйти с ним на связь, чтоб помочь с адвокатом.



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