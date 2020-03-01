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Экс-командир "Айдара" Мельничук арестован в Греции
01 марта 2020 | 22:14
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Первый командир батальона "Айдар", бывший народный депутат Сергей Мельничук задержан на границе Греции с Болгарией.
Мельничук утверждает, что его задержали по карточке Интерпола, которую выставила Россия.
Видео опубликовано в Telegram-канале "Политика Страны".
Мельничук предполагает, что сейчас приедут российские силовики для того, чтобы его арестовать. Бывший народный депутат находится под контролем правоохранителей с беременной женой и маленьким ребенком.
Для чего мы воевали, чтоб защитить Европу от российской чумы?", - задается вопросом Сергей Мельчниук.
Он также просит сотрудников украинского посольства выйти с ним на связь, чтоб помочь с адвокатом.
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