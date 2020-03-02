ТЕМА

Лувр закрыт: коронвирус!

02 марта 2020 | 08:50

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В столице Франции - Париже - закрыли один из самых известных и самый популярный художественный музей мира - Лувр. Это временная мера, связанная с опасениями по поводу распространения коронавируса. Она принята по требованию работников музея. О закрытии Лувра сообщает АР.


"Из-за распространяющейся эпидемии коронавируса был закрыт французский музей Лувр", - говорится в сообщении.

Сотрудники музея очень обеспокоены по поводу угрозы распространения коронавируса, поскольку Лувр посещают люди отовсюду.

"Риск очень, очень, очень велик", - сказал сотрудник Лувра и представитель профсоюза Андре Сакристин. 

Он считает, что несмотря на отсутствие известных случаев заражения среди 2300 музейных работников, это всего лишь вопрос времени.

Рано утром в воскресенье, 1 марта, желающие посетить музей туристы ждали несколько часов в очереди, прежде чем разойтись.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100