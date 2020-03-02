ТЕМА

К Сирии стягивается армада стран НАТО

02 марта 2020 | 08:24

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Появилась фотография того, как авианосная ударная группа Военно-морского флота Соединенных Штатов Америки во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море. Корабль зашел чере через Гибралтарский пролив.


Об этом сообщает портал ItaMilRadar, отслеживающий передвижения военной авиации в регионе.

Авианосец сопровождал военный самолет США Boeing P-8A, а также ракетные крейсера USS San Jacinto и USS Vella Gulf, эсминцев Truxtun, USS James Williams и USS Stout.

На борту авианосца по предварительным данным находятся 48 истребителей. Также USS Eisenhower сопровождает ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk.

 

Фото: itamilradar.com

Авианосная ударная группа некоторое время будет находиться в Восточном Средиземноморье около Сирии. 

Ранее "Страна" писала о том, что Макрон отправляет атомный авианосец "Шарль де Голль" на Ближний Восток



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