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КАЗАК ГАВРИЛЮК ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛСЯ В ТАКСИСТЫ

02 марта 2020 | 09:37

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Бывший народный депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк работает в Киеве таксистом. Об том сообщила киевлянка Алла Железняк.


"Вызвала сегодня такси, - напсиала она  в соцсети. - На водителя обратила внимание, когда выходила из авто. Зовут Михаил. Скажите, что я ошибаюсь. Вживую еще больше похож, - написала Железняк.

 "Да, я работаю таксистом, - подтвердил в комментарии "КП в Украине" Михаил Гаврилюк. – Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому".
 
На досрочных парламентских выборах 2019 года Гаврилюк попытался пройти на второй депутатский срок, баллотируясь по одному из мажоритарных округов в Киевской области. Выборы проиграл с результатом 0,56% - за него проголосовало 512 человек.
 
В январе СМИ сообщали, что Гаврилюк строит в селе Нижний Березов Ивано-Франковской области усадьбу площадью 550 квадратных метров. Депутат признался, что особняк он заполучил благодаря удачной женитьбе. В 2016 году он расписался со студенткой одного из киевских вузов, 22–летней Яриной Хемий.



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