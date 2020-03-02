КАЗАК ГАВРИЛЮК ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛСЯ В ТАКСИСТЫ

"Вызвала сегодня такси, - напсиала она в соцсети. - На водителя обратила внимание, когда выходила из авто. Зовут Михаил. Скажите, что я ошибаюсь. Вживую еще больше похож, - написала Железняк.

"Да, я работаю таксистом, - подтвердил в комментарии "КП в Украине" Михаил Гаврилюк. – Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому".



На досрочных парламентских выборах 2019 года Гаврилюк попытался пройти на второй депутатский срок, баллотируясь по одному из мажоритарных округов в Киевской области. Выборы проиграл с результатом 0,56% - за него проголосовало 512 человек.



В январе СМИ сообщали, что Гаврилюк строит в селе Нижний Березов Ивано-Франковской области усадьбу площадью 550 квадратных метров. Депутат признался, что особняк он заполучил благодаря удачной женитьбе. В 2016 году он расписался со студенткой одного из киевских вузов, 22–летней Яриной Хемий.