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Путин решил судьбу Бога в Конституции
04 марта 2020 | 08:51
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Одна из поправок, внесенных президентом России Владимиром Путиным к его законопроекту об изменении Конституции, предусматривает упоминание бога в Основном законе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Таким образом, глава государства положительно решил судьбу поправки о боге, которую ему предложила рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию.
О готовности соответствующей поправки стало известно 28 февраля. Ее текст не публиковался, но, по словам сопредседателей рабочей группы, бога можно упомянуть в историческом контексте, например, следующим образом: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в бога».
Инициативу о включении в Конституцию упоминания о боге выдвинул патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Идея нашла как сторонников, так и противников — негативно ее оценил, в частности, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. В Кремле об этой инициативе высказались в нейтральном ключе, сообщив, что рабочая группа рассмотрит ее.
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