ТЕМА

Путин решил судьбу Бога в Конституции

04 марта 2020 | 08:51

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Одна из поправок, внесенных президентом России Владимиром Путиным к его законопроекту об изменении Конституции, предусматривает упоминание бога в Основном законе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.


Таким образом, глава государства положительно решил судьбу поправки о боге, которую ему предложила рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию.

О готовности соответствующей поправки стало известно 28 февраля. Ее текст не публиковался, но, по словам сопредседателей рабочей группы, бога можно упомянуть в историческом контексте, например, следующим образом: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в бога».

Инициативу о включении в Конституцию упоминания о боге выдвинул патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Идея нашла как сторонников, так и противников — негативно ее оценил, в частности, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. В Кремле об этой инициативе высказались в нейтральном ключе, сообщив, что рабочая группа рассмотрит ее.


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Увязнені за роботою в камянській виправній колонії №101 в Запорізькій обл., у неділю, 24 лютого 2008 р. Цього дня в Камянській виправній колонії № 101 пройшов день відкритих дверей для родичів і журналістів. У колонії увязнені виготовляють брущатку, візки, рукавиці і памятники. Колонія розрахована на 1300 чоловік. Для власних потреб розводять свиней і нутрій. Фото Анатолія Мудрика
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100