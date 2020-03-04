В Италии за день от коронавируса умерли 27 человек

04 марта 2020 | 09:06

Всего известно о 72 смертельных случаях.

Число смертельных случаев от коронавируса COVID-19 в Италии увеличилось до 72 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Управления гражданской защиты страны.

Сообщается, что только за один день от инфекции скончались 27 человек.

Всего, по состоянию на 18:00 3 марта, коронавирусом в Италии заразились 2263 человека, 239 ожидают лабораторного подтверждения наличия инфекции. Еще 160 граждан выздоровели. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Ломбардии - 1326.