|
В Италии за день от коронавируса умерли 27 человек
04 марта 2020 | 09:06
распечатать комментарии [0] добавить в
Всего известно о 72 смертельных случаях.
Число смертельных случаев от коронавируса COVID-19 в Италии увеличилось до 72 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Управления гражданской защиты страны.
Сообщается, что только за один день от инфекции скончались 27 человек.
Всего, по состоянию на 18:00 3 марта, коронавирусом в Италии заразились 2263 человека, 239 ожидают лабораторного подтверждения наличия инфекции. Еще 160 граждан выздоровели. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Ломбардии - 1326.
также читайте
[02.03.2020]
[25.02.2020]
|
по теме
У Турции новые потери в Сирии
04. 03. 2020 | 09:05
Путин решил судьбу Бога в Конституции
04. 03. 2020 | 08:51
Одна из поправок, внесенных президентом России Владимиром Путиным к его законопроекту об изменении Конституции, предусматривает упоминание бога в Основном законе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.
КАЗАК ГАВРИЛЮК ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛСЯ В ТАКСИСТЫ
02. 03. 2020 | 09:37
Бывший народный депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк работает в Киеве таксистом. Об том сообщила киевлянка Алла Железняк.
Русские теряют в Иране 1,2 млрд.долларов из-за санкций
02. 03. 2020 | 09:10
«Российские железные дороги» (РЖД) решили выйти из проекта в Иране по электрификации железнодорожной линии стоимостью €1,2 млрд из-за риска попасть под санкции США.
Лувр закрыт: коронвирус!
02. 03. 2020 | 08:50
В столице Франции - Париже - закрыли один из самых известных и самый популярный художественный музей мира - Лувр. Это временная мера, связанная с опасениями по поводу распространения коронавируса. Она принята по требованию работников музея. О закрытии Лувра сообщает АР.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»