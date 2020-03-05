Після партії гелікоптерів Україна закуповуватиме човни для прикордонників

За словами міністра внутрішніх справ України, посилення системи морської охорони та захисту кордонів - це вже другий надзвичайно важливий, після авіації МВС, за масштабом українсько-французький проєкт.

Арсен Аваков зазначив, що український морський кордон сьогодні - це 1448 км або - 765 миль морської ділянки державного кордону України, з яких: 509 миль – Чорним морем, 132 милі – Азовським море, 26 миль - Керченською протокою, 98 миль - протяжність кордону по річці Дунай. Площа виключної (морської) економічної зони сягає понад 21 тисячу квадратних миль.

«Так, як морська ділянка українського кордону на сьогодні найбільш незахищена - ми потребуємо посилення та мобільності на воді. В окупованій АР Крим залишилися бази та 19 наших прикордонних кораблів і катерів, а 80% наявних суден - технічно застарілі та потребують постійного оновлення», - сказав Арсен Аваков.

Пропозиція компанії ОСЕА була найбільш економічно вигідною для України та максимально відповідала потребам прикордонної служби. Франція запропонувала комплексний підхід кредитного фінансування і погодилась на часткову локалізацію - кожен 4 корабель буде побудовано на одному з Миколаївських суднобудівних заводів України, що є вкрай привабливим і позитивним для відродження вітчизняної суднобудівної галузі. Більше того, судна виготовлятимуться з морського алюмінію, тому вони будуть більш легкі та маневрені.

«Наша мета - максимально використовувати продукцію українських виробників, яка відповідає європейській якості та українським потребам (швидкісні RIB-човни – Харківського виробництва, корабельне озброєння тощо); отримати сучасні технології та навички роботи з морським алюмінієм», - розповів міністр.

Також Арсен Аваков зазначив, що у планах - за 3 роки усі 20 кораблів будуть на озброєнні Державної прикордонної служби України, а українські корабели зможуть вже самостійно будувати аналогічні судна для наших потреб.

Окрім виробництва та поставок суден, проєкт включає систему сервісного обслуговування, підготовку 240 членів екіпажу та 120 осіб технічного персоналу, запасні частини та інструменти, які необхідні для технічного обслуговування протягом 2 років експлуатації (або 2400 годин), технічну підтримку в Україні (по одному техніку та інженеру компанії виробника) протягом 60 місяців з дати поставки першого корабля в Україну, доставку кораблів в Одесу та страхування на час переходу.

Крім того, Арсен Аваков відмітив, що вартість контракту між Францією та Україною складає 136 500 000 евро. Вартість одного повністю укомплектованого корабля – 6 825 000 евро. Ці кошти Україна отримає через спеціальне запозичення під 4,25% річних від Державного казначейства Франції та консорціуму французьких банків.

«Реалізація проєкту планується в тому числі з частковим фінансуванням за рахунок кредитних коштів, як комерційних банків, так і за рахунок казначейської позики Міністерства фінансів Франції. Кредит надає держава Франція. В цілому це забезпечує вкрай привабливу відсоткову ставку, яка за користування кредитом становить до 2,5 % річних на термін до 10 років. Це набагато нижче вартості залучення кредитів для України», ‑ наголосив міністр внутрішніх справ.