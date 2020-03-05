Тезисы выступления Зеленского в парламенте при перезагрузке Кабмина

05 марта 2020 | 08:38

Как передает "ДС", с трибуны Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский заявил о:

Кроме новых лиц, в правительстве нужны мозги



"Коррупции в правительстве не стало, но не красть - это слишком мало... Это правительство новых лиц. Но лиц мало. Нужны новые мозги и новые сердца".

Дал понять, что Нефедову пора в отставку

"Нам рассказывали об упорном бое с контрабандой, но в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут, и это необходимо изменить".

Экономика Украины рискует проехаться лицом по земле



"Мы постоянно слышали об экономическом прыжке, но есть впечатление, что экономика разогналась, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле".

В Набсоветах украинских предприятий слишком много иностранцев



"При всем уважении и благодарности к нашим международным партнерам граждане нашей страны в наблюдательных советах наших предприятий чувствуют себя национальным меньшинством".

Посоветовал Скалецкой набраться смелости признаться, что страна не готова к медреформе



"Нужно иметь смелость признать, что многие не готовы. Почти каждый день у нас протесты в разных медицинских учреждениях, люди боятся закрытия больниц, больницы боятся увольнений. Есть большие вопросы к тарифам, оборудованию и очень большой вопрос к кадрам. А следовательно, главный вопрос - куда мы спешим сейчас? Куда мы летим? Мне кажется, что с таким подходом реформа летит в стену".

Посетовал, что Пенсионный фонд только проедает деньги

"Реальный план по повышению пенсий коммуникационно отсутствует. Индексация пенсий сейчас не проведена, программа повышения пенсий для людей старше 80 лет не реализована. Пенсионный фонд остается огромной неэффективной машиной, только на свое содержание проедает 5 млрд грн. На фоне этого у пенсионеров и других социально незащищенных категорий граждан есть только один вопрос: а за что вы так с нами?"

Заявил, что "спускает" силовикам фамилии оппозиционеров



"На встрече летом вы (силовики. - "ДС") говорили, что у вас есть все, нужна только политическая воля. Политическая воля, что это такое? Я вам ее дал, возьмите ее, пожалуйста, беритесь. Никто сверху не спускает фамилии..." - заявил Зеленский, после чего в зале начался возмущенный гул со стороны оппозиции.

"Кроме ваших", - ответил на этот гул Зеленский.

Рассказывая об ошибках своей команды, процитировал Гавела



"Я шел в президенты, не имея политического опыта, но имел и имею веру и волю, чтобы воплотить необходимые изменения. Всем известны слова Гавела: лучше пять лет ошибок, чем 50 лет саботажа".

Устроил порку правоохранительным органам

"Я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый - календарь. Он должен напомнить вам, что на улице уже весна. Второй - Уголовный кодекс Украины. Есть подозрение, что кое у кого его, к сожалению, нет".