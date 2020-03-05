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Тезисы выступления Зеленского в парламенте при перезагрузке Кабмина
05 марта 2020 | 08:38
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Как передает "ДС", с трибуны Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский заявил о:
Кроме новых лиц, в правительстве нужны мозги
Дал понять, что Нефедову пора в отставку
"Нам рассказывали об упорном бое с контрабандой, но в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут, и это необходимо изменить".
Экономика Украины рискует проехаться лицом по земле
В Набсоветах украинских предприятий слишком много иностранцев
Посоветовал Скалецкой набраться смелости признаться, что страна не готова к медреформе
Посетовал, что Пенсионный фонд только проедает деньги
"Реальный план по повышению пенсий коммуникационно отсутствует. Индексация пенсий сейчас не проведена, программа повышения пенсий для людей старше 80 лет не реализована. Пенсионный фонд остается огромной неэффективной машиной, только на свое содержание проедает 5 млрд грн. На фоне этого у пенсионеров и других социально незащищенных категорий граждан есть только один вопрос: а за что вы так с нами?"
Заявил, что "спускает" силовикам фамилии оппозиционеров
Рассказывая об ошибках своей команды, процитировал Гавела
Устроил порку правоохранительным органам
"Я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый - календарь. Он должен напомнить вам, что на улице уже весна. Второй - Уголовный кодекс Украины. Есть подозрение, что кое у кого его, к сожалению, нет".
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