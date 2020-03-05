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Lufthansa сократит количество рейсов на 20% из-за коронавируса
05 марта 2020 | 08:26
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Авиакомпания посадит 150 самолетов из-за коронавируса.
Немецкая авиакомпания Lufthansa посадит 150 из 770 самолетов своего парка из-за сокращения количества рейсов, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Как отметили в компании, 25 из 150 самолетов, полеты которых будут временно остановлены, являются дальнего следования.
"Мы динамически корректируем наши планы с учетом чрезвычайных обстоятельств", - сообщили в авиакомпании.
Ранее авиакомпания продлила приостановку полетов в Китай до 24 апреля, а в Тегеран до 30 апреля, а также сокращает полеты в северную часть Италии.
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