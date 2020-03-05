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Лувр возобновил работу
05 марта 2020 | 09:29
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Работники музея перестали бояться?..
Музей 1 марта закрыли для туристов из-за угрозы распространения коронавируса
В Париже (Франция) сегодня, 4 марта, возобновил работу художественный музей Лувр, которой закрывали в связи с коронавирусом. Об этом сообщает издание Japantimes.
Отметим, музей 1 марта закрыли для туристов из-за страха распространения коронавируса.
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