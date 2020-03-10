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Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти

10 марта 2020 | 09:10

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Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти.


«Без паники. Нефть падает, но Россия остается в плюсе, не дав ограничить свои возможности на глобальном рынке нефти. Стратегически решение верно», — считает медиаменеджер. Он отметил, что в случае заключения «невыгодной сделки» с ОПЕК, «нас выкинули бы за борт и лишили бы новых доходов». Теперь, по мнению Киселева, есть шанс не только добыть и продать столько, сколько нужно, но и «отправить за борт американский сланец».


Киселев также выразил мнение, что российский бюджет заметно прочнее бюджета Саудовской Аравии и готов к низким ценам на нефть (в районе 40 долларов) в отличие от бюджета королевства. «Пока весь мир паникует, правительство Путина-Мишустина и наш Центробанк успокаивают рынки», — написал он.

По мнению Киселева, российский президент является самым опытным мировым лидером, который «выводил страну еще и не из таких глобальных штормов», а остальные — правители не того масштаба.
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