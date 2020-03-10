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Новый мэр наворовал еще у Кличко?
10 марта 2020 | 08:21
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Новый министр спорта Украины Вадим Гутцайт фигурирует в материалах дела о возможных хищениях государственных средств на закупках лодок для киевских спортсменов. Об этом сообщает «Украинская правда».
По версии следствия, чиновники Киевской городской госадминистрации и «подконтрольный им» руководитель детско-юношеской спортивной школы «Регата» могли быть причастны к хищению 2 миллионов 249 тысяч гривен. Также речь идет о возможной подделке документов, на основании которых в 2016-2019 годах перечислялись бюджетные средства за поставленный товар.
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