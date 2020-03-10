Новый мэр наворовал еще у Кличко?

10 марта 2020 | 08:21

Новый министр спорта Украины Вадим Гутцайт фигурирует в материалах дела о возможных хищениях государственных средств на закупках лодок для киевских спортсменов. Об этом сообщает «Украинская правда».

По версии следствия, чиновники Киевской городской госадминистрации и «подконтрольный им» руководитель детско-юношеской спортивной школы «Регата» могли быть причастны к хищению 2 миллионов 249 тысяч гривен. Также речь идет о возможной подделке документов, на основании которых в 2016-2019 годах перечислялись бюджетные средства за поставленный товар.



В материалах упоминается непосредственно директор департамента молодежи и спорта КГГА – эту должность занимал Гутцайт до назначения министром. Дело открыли в сентябре 2019 года.



С 2016 года из государственного бюджета выделяются деньги на приобретение лодок для занятий спортсменами академической греблей. Распорядителем средств является департамент молодежи и спорта КГГА. В 2016 году было выделено 1,86 миллиона гривен, в 2017 – 2,48 миллиона, в 2018 – 2 миллион 399 тысяч, в 2019 – 8,1 миллиона гривен.



Полиция установила, что большинство тендеров выигрывал один и тот же предприниматель, который одновременно является тренером подконтрольной КГГА детско-юношеской спортивной школы «Буревестник». При этом условия закупки якобы специально прописывали под этого предпринимателя. Судя по данным Prozorro, этим предпринимателем является Яхниенко Александр Васильевич. Он сам бывший спортсмен, ранее поставлял инвентарь, в том числе, школе «Буревестник», а ныне значится ее старшим тренером-преподавателем. Сейчас мужчина уже закрыл свой статус предпринимателя.



По подсчетам платформы Clarity Project, в 2017-2019 годах Яхниенко подавался на 25 государственных тендеров, из которых 20 выиграл. Все закупки касались лодок, весел или иного спортивного инвентаря. Общая стоимость тендеров, на которых Яхниенко одержал победу, составляет 12,8 миллиона гривен.



Следствие считает предпринимателя подконтрольным Вадим Гутцайту и его заместителю, которые распределяли между собой и другими должностными лицами прибыль от поставки лодок из Беларуси, Италии и Германии. При этом стоимость товара якобы завышалась: вместо 600 тысяч гривен каждая лодка стоила Киеву 1 миллион. Таким образом, прибыль должностных лиц за одну лодку составляла 400 тысяч. Кроме того, полиция установила, что средства перечислялись Яхниенко еще до того, как он доставит лодки в Украину.