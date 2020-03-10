|
Есть призрачный шанс на смещение Авакова
10 марта 2020 | 05:24
распечатать комментарии [0] добавить в
Партия "Слуга народа" ищет кандидата на должность заместителя министра внутренних дел, который в перспективе мог бы заменить Арсена Авакова, который задекларировал более миллиона гривен зарплаты в МВД за прошлый год, на посту главы МВД. Об этом заявила заместитель главы президентской фракции Евгения Кравчук в интервью 24 каналу.
Кравчук заявила, что у фракции есть вопросы к Авакову.
также читайте
[04.03.2020]
[04.03.2020]
|
по теме
Итальянский рекорд: 2000 заболевших коронавирусом за сутки
10. 03. 2020 | 09:31
Италия расширяет меры по борьбе с коронавирусом, предусматривающие запрет на публичные собрания, на всю страну - заявил премьер-министра страны Джузеппе Конте. Принятое решение вступит в силу во вторник, 10 марта.
Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти
10. 03. 2020 | 09:10
Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти.
В Киеве поймали мошенников, которые обманули десятки людей на аренде квартир
10. 03. 2020 | 08:53
В Киеве задержали троих злоумышленников, которые обманом зарабатывали на аренде квартир. От их действий пострадали более 20 человек. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.
Новый мэр наворовал еще у Кличко?
10. 03. 2020 | 08:21
Новый министр спорта Украины Вадим Гутцайт фигурирует в материалах дела о возможных хищениях государственных средств на закупках лодок для киевских спортсменов. Об этом сообщает «Украинская правда».
Лувр возобновил работу
05. 03. 2020 | 09:29
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»