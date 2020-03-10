Есть призрачный шанс на смещение Авакова

10 марта 2020 | 05:24

Партия "Слуга народа" ищет кандидата на должность заместителя министра внутренних дел, который в перспективе мог бы заменить Арсена Авакова, который задекларировал более миллиона гривен зарплаты в МВД за прошлый год, на посту главы МВД. Об этом заявила заместитель главы президентской фракции Евгения Кравчук в интервью 24 каналу.

Кравчук заявила, что у фракции есть вопросы к Авакову.



"Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД – это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта... Вторых шансов может не быть, потому что это безопасность людей, это 300 тысяч личного состава. Есть вопросы к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно – и это правда – до сих пор нет кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет в порядке", - сказала депутат.



Также Кравчук заявила, что Авакова могут заменить в случае, если найдется заместитель главы МВД, который сможет это сделать.



"Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что этот потенциальный заместитель сможет заменить министра – то вечных людей нет нигде. Об этом свидетельствуют предыдущие увольнения", - сказала Кравчук.