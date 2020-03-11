В Україні можливі серйозні обмеження через копонавірус

11 марта 2020 | 07:47

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обсяги буде визначено КМ вже сьогодні.

Кабінет міністрів України на своєму засіданні в середу, 11 березня, може запровадити карантин із серйозними обмежувальними заходами у зв'язку з коронавірусом. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Дубінський у своєму Telegram-каналі, передає УНН. "Завтра в Кабміні може бути оголошено карантин із серйозними обмежувальними заходами", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо, остаточний план боротьби з коронавірусом в Україні буде ухвалений на засіданні Кабінету міністрів в середу, 11 березня. В рамках засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у вівторок було обговорено рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я в разі реалізації різних сценаріїв розвитку подій: від поодиноких випадків захворювання до масштабного поширення вірусу всередині країни. Зокрема, було підняте питання про необхідність ухвалення законодавчої ініціативи про можливі заходи оперативного реагування у разі поширення вірусу COVID-19 у відповідності з рекомендаціями ВООЗ та враховуючи законодавчу модель превентивних заходів Польщі. У свою чергу, керівництво усіх ОДА запевнило, що регіони готові до випадків захворювання. Також, було оговорено, що до кінця тижня буде створена комісія, яка здійснюватиме перевірку всіх об’єктів обсервації. “Наша мета — захистити населення України, не спричинивши паніки”, — відзначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.



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