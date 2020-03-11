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«Газпром» остановит «Силу Сибири»
11 марта 2020 | 11:05
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«Газпром» приостановит поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».
Стоивший $22 млрд долларов газопровод временно прекратит прокачку во второй половине марта.
Официальная версия происходящего - профилактические работы. Как сообщает «Газпром», они согласованы с китайским покупателем в лице государственной нефтегазовой корпорации CNPC и будут проводиться дважды в год - весной и осенью.
Решение остановить трубу «на профилактику» было принято спустя неделю после того, как стало известно, что крупнейший китайский газовый импортер Petrochina («дочка» CNPC) ввел ограничения на закупки как СПГ, так трубопроводного газа.
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