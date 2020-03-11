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По искам в ЕСПЧ Украина выплатила больше миллиарда гривен

11 марта 2020 | 11:07

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За пять лет, начиная с 2015 года, Украина проиграла в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) ряд дел и выплатила истцам гигантскую сумму в 1,052 миллиарда гривен.


Такие данные привел министр юстиции Денис Малюська, как передает Главком.

Наибольшие суммы выплат пришлись на 2015-2016 годы - 560,30 млн грн и 369,12 млн грн, соответственно.

Кроме этого, Украина уплатила 38 млн грн пени за несвоевременное выполнение решений Европейского суда.

По данным Минюста, в 2019 году на рассмотрении Европейского суда по правам человека находилось 8 833 заявления против Украины. Из них 6 800 заявлений касались событий на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.


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