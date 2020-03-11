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В итальянских тюрьмах мотают срок 158 украинских моряков за перевозку нелегалов
11 марта 2020 | 11:11
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В пенитенциарных центрах Италии находятся 158 граждан Украины. Они были осуждены за перевозку нелегальных мигрантов либо содержатся под стражей на время следствия. Об этом сообщает DW со ссылкой на МИД Украины.
Все украинцы размещены в тюрьмах на юге страны. При этом 131 человек осуждены и уже отбывают наказание, а 27 содержатся под стражей в ожидании вердикта суда.
Также в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины рассказали, что в 2015-2018 годах на юге Италии были арестованы 161 гражданин Украины по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов. В 2019 году в Италии задержали 32 украинцев. Затем 18 из них освободили. В этом году тоже уже задержан один украинский моряк.
В МИД заверили, что ведомство внимательно следит, чтобы права задержанных и осужденных украинских моряков не нарушались.
По данным МИД, немало украинских граждан оказались и в тюрьмах Греции. В 2019 году там задержали 36 моряков, в этом - двух. За эти два года осуждены за нелегальную перевозку мигрантов 38 человек.
С момента начала кризиса беженцев в Евросоюзе в 2015 году украинским гражданам постоянно предлагают заниматься якобы перевозкой туристов из Турции. Однако после устройства на суда выясняется, что на борту находятся не туристы, а нелегальные мигранты
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