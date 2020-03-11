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Украинец пытался вывезти в Польшу более 10 тыс. респираторных масок
11 марта 2020 | 11:19
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Контрабандиста задержали в ПП "Устилуг" в Волынской области
На фоне вспышки коронавируса COVID-19, контрабандист пытался вывезти за границу более 10 тыс. медицинских масок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что украинец провозил контрабанду на автомобиле "Фольксваген" через пункт пропуска "Устилуг" в Волынской области.
"Во время мероприятий пограничного контроля, учитывая анализ рисков, пограничники вывели авто для дополнительной проверки. В результате осмотра совместно с таможенниками в двойном днище багажного отделения иномарки было обнаружено два специально изготовленных тайника. В них находились одноразовые медицинские маски в общем количестве 10 653 штуки", - говорится в сообщении.
Пограничники конфисковали автомобиль вместе с контрабандным товаром. По предварительным данным, общая сумма изъятого - почти 365 тыс. гривен.
РБК-Украина
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