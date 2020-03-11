ТЕМА

Microsoft провела операцию против одной из крупнейших хакерских групп в мире из России

11 марта 2020 | 11:20

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Microsoft готовила операцию против Necurs в течение 8 лет .


Американская корпорация Microsoft обезвредила сегменты одной из крупнейших в мире сетей хакеров под именем Necurs. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The New York Times.

По словам неназванных представителей Microsoft, хакеры из сети Necurs заразили вредоносными программами около 9 млн компьютеров по всему миру, чтобы получить над ними контроль и использовать для распространения спама и шантажа владельцев.

 

Сообщается, что операция против Necurs готовилась 8 лет и проводилась специалистами отдела по борьбе с цифровыми преступлениями Microsoft. Операция координировалась с коллегами из 35 стран.

Отмечается, что хакерская сеть Necurs не пользуется поддержкой на государственном уровне, однако киберпреступники, предположительно, базируются на территории Российской Федерации.

РБК-Украина



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