В Нью-Йорке из-за коронавируса отменили конференцию по коронавирусу

11 марта 2020 | 18:04

В Нью-Йорке в США отменили конференцию, посвященную теме нового коронавируса, из-за вспышки этой инфекции COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

"Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations) отменил круглый стол под названием "Ведение бизнеса под влиянием коронавируса", запланированный на пятницу в Нью-Йорке из-за распространения самой инфекции", - говорится в сообщении.

Как указано, организация также отменила другие конференции, которые были запланированы на период с 11 марта по 3 апреля, в том числе круглые столы в Нью-Йорке и Вашингтоне и национальные мероприятия в США.

Эти мероприятия входят в длинный список отмененных или отложенных собраний, включая ежегодный автосалон в Нью-Йорке. Во вторник Ассоциация автомобильных дилеров Нью-Йорка заявила, что автосалон будет перенесен на конец августа.

События в Нью-Йорке находятся под пристальным вниманием из-за увеличения количества случаев заболевания в городе и пригородах. Губернатор Эндрю Куомо ранее заявил, что в город будет направлена национальная гвардия, чтобы помочь закрыть общественные места сбора, чтобы замедлить распространение вспышки.

По данным Bloomberg, в США распространение нового вируса до сих пор повлияло на более 50 крупных корпоративных мероприятий с ожидаемой посещаемостью около 1 миллиона человек.

Между тем сообщается, что коронавирусом в США заразились более 1000 человек и умерли из-за него по меньшей мере 31 человек - в 37 штатах и Вашингтоне, столице страны.