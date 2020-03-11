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В Нью-Йорке из-за коронавируса отменили конференцию по коронавирусу
11 марта 2020 | 18:04
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В Нью-Йорке в США отменили конференцию, посвященную теме нового коронавируса, из-за вспышки этой инфекции COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
"Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations) отменил круглый стол под названием "Ведение бизнеса под влиянием коронавируса", запланированный на пятницу в Нью-Йорке из-за распространения самой инфекции", - говорится в сообщении.
Как указано, организация также отменила другие конференции, которые были запланированы на период с 11 марта по 3 апреля, в том числе круглые столы в Нью-Йорке и Вашингтоне и национальные мероприятия в США.
Эти мероприятия входят в длинный список отмененных или отложенных собраний, включая ежегодный автосалон в Нью-Йорке. Во вторник Ассоциация автомобильных дилеров Нью-Йорка заявила, что автосалон будет перенесен на конец августа.
События в Нью-Йорке находятся под пристальным вниманием из-за увеличения количества случаев заболевания в городе и пригородах. Губернатор Эндрю Куомо ранее заявил, что в город будет направлена национальная гвардия, чтобы помочь закрыть общественные места сбора, чтобы замедлить распространение вспышки.
По данным Bloomberg, в США распространение нового вируса до сих пор повлияло на более 50 крупных корпоративных мероприятий с ожидаемой посещаемостью около 1 миллиона человек.
Между тем сообщается, что коронавирусом в США заразились более 1000 человек и умерли из-за него по меньшей мере 31 человек - в 37 штатах и Вашингтоне, столице страны.
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