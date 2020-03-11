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Болгария выдаст Украине Левина, подозреваемого по делу Гандзюк
11 марта 2020 | 18:05
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Компетентные органы Республики Болгария выдадут Украине лицо, подозреваемое в причастности к нападению на общественное активистку Екатерину Гандзюк - Алексея Левина. Факт экстрадиции подтверждает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.
"В среду, 11 марта 2020 года, Апелляционный суд города Бургас (Республика Болгария) оставил в силе решение суда первой инстанции о выдаче в Украину для привлечения к уголовной ответственности лица, подозреваемого в причастности к нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Таким образом, компетентными органами Республики Болгария удовлетворен... запрос Офиса Генерального прокурора об экстрадиции указанного лица", - говорится в сообщении ОГП.
Отмечается, что "после фактической передачи подозреваемого украинским правоохранительным органам будут проведены необходимые процессуальные действия для скорейшего расследования совершенного преступления и передачи в суд обвинительных актов в отношении участников".
Напомним, в феврале Бургасский окружной суд в Болгарии разрешил экстрадицию гражданина Украины Алексея Левина и распорядился передать его компетентным органам Украины. Апелляционный суд подтвердил это решение.
В Болгарии 24 января был задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивается по подозрению в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
По информации Офиса Генерального прокурора Украины, документы, необходимые для экстрадиции задержанного Алексея Левина в Украину, были переданы правоохранительным органам Болгарии лично заместителем Генерального прокурора Виктором Трепаком 24 января 2020 года.
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