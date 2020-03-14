ТЕМА

Билл Гейтс ушел

14 марта 2020 | 08:54

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Основатель Microsoft Билл Гейтс решил покинуть совет директоров компании. Причиной ухода стало желание миллиардера больше времени посвящать филантропии: проектам в сфере здравоохранения, образования и борьбе с изменением климата.


При этом Гейтс окончательно не рвет связи со своим детищем, основанным им в 1975 году вместе с Полом Алленом. Бизнесмен продолжит работу в Microsoft Corp в качестве советника генерального директора по технологиям.

 
До 2014 года Гейтс занимал пост главы совета директоров Microsoft. После ухода с должности его сменил независимый директор Джон Томпсон.

Как писала "Страна", в ноябре Гейтс обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса в списке миллиардеров по версии Bloomberg. Состояние Гейтса оценили примерно в 110 миллиардов долларов, а Безоса - в 109 миллиардов. 

А месяц назад миллиардер заказал себе первую в мире яхту с водородным двигателем за $644 миллиона.


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