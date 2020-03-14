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Билл Гейтс ушел
14 марта 2020 | 08:54
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Основатель Microsoft Билл Гейтс решил покинуть совет директоров компании. Причиной ухода стало желание миллиардера больше времени посвящать филантропии: проектам в сфере здравоохранения, образования и борьбе с изменением климата.
При этом Гейтс окончательно не рвет связи со своим детищем, основанным им в 1975 году вместе с Полом Алленом. Бизнесмен продолжит работу в Microsoft Corp в качестве советника генерального директора по технологиям.
Как писала "Страна", в ноябре Гейтс обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса в списке миллиардеров по версии Bloomberg. Состояние Гейтса оценили примерно в 110 миллиардов долларов, а Безоса - в 109 миллиардов.
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