|
Трамп ввел в США ЧП
14 марта 2020 | 08:07
распечатать комментарии [0] добавить в
Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина.
Американский президент заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.
Согласно подписанному документу, Трамп получит специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, для в США будет выделено значительно больше ресурсов для борьбы с распространением коронавируса.
также читайте
[11.03.2020]
|
по теме
К июлю наступит глобальный экономический кризис - JPMorgan
14. 03. 2020 | 12:33
В июле 2020 года для экономик США и Европы наступит глобальная рецессия, связанная со снижением потребительского спроса на фоне распространения коронавируса Covid-19. Об этом информирует издание Business Insider со ссылкой на данные крупнейшего банковского холдинга США JPMorgan.
В зоні ООС затримали благодійників з арсеналом зброї
14. 03. 2020 | 12:28
12 березня на блокпосту «Лисичанськ-Бахмут» оперативники обласного управління стратегічних розслідувань та карного розшуку спільно з СБУ та спецпризначенцями попередили спробу вивезення з Луганської області арсеналу зброї та боєприпасів.
Билл Гейтс ушел
14. 03. 2020 | 08:54
Основатель Microsoft Билл Гейтс решил покинуть совет директоров компании. Причиной ухода стало желание миллиардера больше времени посвящать филантропии: проектам в сфере здравоохранения, образования и борьбе с изменением климата.
Болгария выдаст Украине Левина, подозреваемого по делу Гандзюк
11. 03. 2020 | 18:05
Компетентные органы Республики Болгария выдадут Украине лицо, подозреваемое в причастности к нападению на общественное активистку Екатерину Гандзюк - Алексея Левина. Факт экстрадиции подтверждает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»