ТЕМА

Трамп ввел в США ЧП

14 марта 2020 | 08:07

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Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина.


Американский президент заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.

Согласно подписанному документу, Трамп получит специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, для в США будет выделено значительно больше ресурсов для борьбы с распространением коронавируса.



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