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В зоні ООС затримали благодійників з арсеналом зброї
14 марта 2020 | 12:28
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12 березня на блокпосту «Лисичанськ-Бахмут» оперативники обласного управління стратегічних розслідувань та карного розшуку спільно з СБУ та спецпризначенцями попередили спробу вивезення з Луганської області арсеналу зброї та боєприпасів.
Про це пише Резонанс 12 березня 2020 року із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Під час перевірки автомобіля «Volkswagen Transporter» правоохоронці виявили три РПГ-7, кулемет ПКТ, кулемет «Утес», 5 РПК, близько 2500 набоїв калібру 7,62 мм та понад 1000 набоїв калібру 5,45 мм. На цей час огляд триває.
На момент зупинки у салоні мікроавтобуса перебувало четверо осіб, які назвалися членами благодійної волонтерської організації. З ними спілкуються слідчі. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події, - поінформували у ДСР.
За даними Резонансу, затримані представилися волонтерами благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд «Рубіж». Наразі правоохоронці з‘ясовуюсь їхню приналежність до згаданого ВБФ зокрема, та до волонтерського руху загалом.
"Резонанс"
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[11.03.2020]
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