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Кадіров успокоил чеченцев: "Все равно умрете"

15 марта 2020 | 08:27

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса. Перевод его выступления перед правительством республики приводит «Би-би-си».


«Боятся, что вирус придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь!» — успокоил Кадыров. Глава Чечни отметил, что от гриппа умирают тысячи людей, и если у человека крепкое здоровье, он перенесет болезнь.

«Те, у кого его [здоровья] нет, не перенесут», — отметил Кадыров и посоветовал пить воду с лимоном и медом для укрепления иммунитета. «Ешьте чеснок, кровь чистая будет», — добавил глава Чечни.,

Ранее Кадыров дал россиянам советы по профилактике коронавируса. Он призвал отказаться от заграничных поездок, посещения митингов и мест скопления людей. Также он напомнил мусульманам о необходимости молиться пять раз в день.



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