ТЕМА

Лукашенко объяснил почему коронакарантин - глупость

16 марта 2020 | 08:39

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Министерство здравоохранения Белоруссии считает, что закрытие границы страны не поможет в борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Также в Министерстве считают, что вводить карантин по стране не нужно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.


В настоящее время въезд иностранцам запретили все государства - соседи Белоруссии, кроме России. В республике нет ограничений на въезд, однако часть международных рейсов отменяется из-за запретов других стран.

"В последнее время в социальных сетях и блогосфере возникают панические настроения и критика действий либо, как многие считают, бездействий Минздрава по ряду вопросов. В связи с этим министерство считает необходимым задать нашим оппонентам следующие вопросы: каким образом закрытие границы Республики Беларусь способно гарантированно предотвратить завоз коронавирусной инфекции в нашу страну? Если ни одно государство мира, которое применило данную меру, не запретило въезд своим гражданам, потому что это невозможно технически и неправильно морально-этически", - говорится в сообщении пресс-службы.

 

Еще одним обсуждаемым вопросом в республике является закрытие детских садов и школ. В настоящее время карантин в Белоруссии не объявлен, Минздрав считает это нецелесообразным.

"Какой эффект ожидается от закрытия детских садов и начальной школы? Если уже хорошо известно, что дети болеют [COVID-19 - Ред.] гораздо реже. А летальных исходов не было выявлено вообще ни одного", - отметили в пресс-службе.

В Белоруссии коронавирус выявлен у 27 граждан, из них первые трое выписаны из больницы. Кроме того, у пятерых студентов одного из вузов предварительный тест дал положительный результат на наличие коронавируса, проводится уточняющая диагностика.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

Свежая пресса
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100