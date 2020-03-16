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В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса
16 марта 2020 | 09:27
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Клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-2 начнутся в США, в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в городе Сиэтл. Первый участник испытаний получит экспериментальную дозу в понедельник, 16 марта, сообщает Associated Press, передает УНН.
Всего в испытаниях примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет. Они будут получать различные дозы вакцины, разработанной биотехнологической компанией Moderna, базирующаяся в штате Массачусетс, а также Национальный институт здравоохранения США (NIH).
Также было проанонсировано возможное начало в апреле клинических испытаний антикоронавирусной вакцины, разработанной американской компанией Inovio Pharmaceuticals, в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-сити. В испытаниях примут участие несколько десятков добровольцев.
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