ТЕМА

В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса

16 марта 2020 | 09:27

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-2 начнутся в США, в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в городе Сиэтл. Первый участник испытаний получит экспериментальную дозу в понедельник, 16 марта, сообщает Associated Press, передает УНН.


Всего в испытаниях примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет. Они будут получать различные дозы вакцины, разработанной биотехнологической компанией Moderna, базирующаяся в штате Массачусетс, а также Национальный институт здравоохранения США (NIH).

Также было проанонсировано возможное начало в апреле клинических испытаний антикоронавирусной вакцины, разработанной американской компанией Inovio Pharmaceuticals, в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-сити. В испытаниях примут участие несколько десятков добровольцев.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Художник Сергій Поярков на святі з нагоди річниці заснування одного зі СПА-салонів, у Києві, в четвер, 11 вересня 2008 р. Фото Сергія Алексєєнка
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100