|
Граждане считают Зеленского главным двигателем реформ
16 марта 2020 | 10:43
распечатать комментарии [0] добавить в
Большая часть граждан Украины главным двигателем реформ считают президента, заявляет директор фонда «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива Ирина Бекешкина и подтверждает свои слова результатами общенационального исследования, проведенного фондом совместно с социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019г.«Кого граждане считают двигателем реформ и кого тормозом реформ? Как никогда основным двигателем реформ с большим разрывом считают президента — 60%, ранее президент также входил в двигатели, но наряду с другими», — сказала Бекешкина на круглом столе «Станет ли 2020 год годом успешных реформ?» в силу в Киеве в среду.
По мнению респондентов, больше всего препятствуют реформам олигархи (51%), бюрократия и чиновники (43%).
Как отметила Бекешкина, по сравнению с прошлым годом в сознании украинцев относительно двигателей реформ в стране произошли существенные изменения: резко возросли надежды на президента (с 24% до 60%), и на большинство в Верховной Раде (с 10% до 30%).
В то же время значительно уменьшилось количество опрошенных, которые считают, что двигателем реформ являются страны Запада (с 25% до 12%), а также МВФ и Всемирный банк (с 24% до 12%).
Согласно исследованию, позитивно оценивают работу по реализации необходимых реформ среди органов власти лишь деятельность президента (60% позитивных оценок, 25% — негативных), деятельность правительства оценивают в основном негативно (45% негативных оценок, 36% — позитивных), также как и деятельность Верховной Рады (50% негативных оценок и 31% позитивных).
По словам Бекешкиной, украинские граждане за год стали больше верить в реформы.
«Состояние общественного мнения граждан позитивное — сейчас намного больше, чем год тому назад граждан верят в успех реформ. Год тому назад совсем не верили в успех реформ 23%, сейчас таких осталось 13%. Большинство граждан, аж 80%, считают, что Украина способна преодолеть явные трудности», — сказала она.
также читайте
[14.03.2020]
[14.03.2020]
|
по теме
Экономика Китая стремительно стагнирует
16. 03. 2020 | 10:59
Падение промышленного производства в Китае в первые два месяца этого года оказалось самым серьезным за последние 30 лет, сообщает агентство Reuters исходя из статистических данных, опубликованных властями КНР.
ФРС США экстренно снизила ставку почти до нуля
16. 03. 2020 | 10:54
Федеральная резервная система (ФРС) США на внеплановом заседании приняла решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0–0,25%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса
16. 03. 2020 | 09:27
Клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-2 начнутся в США, в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в городе Сиэтл. Первый участник испытаний получит экспериментальную дозу в понедельник, 16 марта, сообщает Associated Press, передает УНН.
Лукашенко объяснил почему коронакарантин - глупость
16. 03. 2020 | 08:39
Министерство здравоохранения Белоруссии считает, что закрытие границы страны не поможет в борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Также в Министерстве считают, что вводить карантин по стране не нужно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»