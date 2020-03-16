Граждане считают Зеленского главным двигателем реформ

По мнению респондентов, больше всего препятствуют реформам олигархи (51%), бюрократия и чиновники (43%).

Как отметила Бекешкина, по сравнению с прошлым годом в сознании украинцев относительно двигателей реформ в стране произошли существенные изменения: резко возросли надежды на президента (с 24% до 60%), и на большинство в Верховной Раде (с 10% до 30%).

В то же время значительно уменьшилось количество опрошенных, которые считают, что двигателем реформ являются страны Запада (с 25% до 12%), а также МВФ и Всемирный банк (с 24% до 12%).

Согласно исследованию, позитивно оценивают работу по реализации необходимых реформ среди органов власти лишь деятельность президента (60% позитивных оценок, 25% — негативных), деятельность правительства оценивают в основном негативно (45% негативных оценок, 36% — позитивных), также как и деятельность Верховной Рады (50% негативных оценок и 31% позитивных).

По словам Бекешкиной, украинские граждане за год стали больше верить в реформы.

«Состояние общественного мнения граждан позитивное — сейчас намного больше, чем год тому назад граждан верят в успех реформ. Год тому назад совсем не верили в успех реформ 23%, сейчас таких осталось 13%. Большинство граждан, аж 80%, считают, что Украина способна преодолеть явные трудности», — сказала она.