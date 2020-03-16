Экономика Китая стремительно стагнирует

16 марта 2020 | 10:59

Падение промышленного производства в Китае в первые два месяца этого года оказалось самым серьезным за последние 30 лет, сообщает агентство Reuters исходя из статистических данных, опубликованных властями КНР.

Из статистики следует, что в январе—феврале промпроизводство упало на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В декабре, когда в стране еще не было выявлено большинство заболевших коронавирусом, этот показатель рос на 6,9%.

Как указывает Reuters, снижение статистических показателей оказалось больше ожидаемого. Наибольшие проблемы были выявлены, в частности, в сфере торговли (падение на 20,5%), инвестиций в основной капитал (на 24,5%).

Экспорт из КНР снизился в январе—феврале на 17,2%.