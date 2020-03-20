"Эпицентр", как и церкви решили не закрывать

20 марта 2020 | 09:05

Правительство разрешило в условиях карантина работу сети строительных гипермаркетов "Эпицентр".

Основанием для премьер-министра стало наличие в ассортименте средств гигиены, изделий медицинского назначения и средств связи.

Руководство "Эпицентра" также заявляет, что рассчитывает "ежемесячно направлять на помощь стране 40-50 млн грн для закупки медицинского оборудования, масок, дезинфицирующих средств и средств защиты".

По состоянию на февраль 2020 года, «Эпицентр» — крупнейшее торгово-розничное предприятие Украины, насчитывает 61 гипермаркетов общей площадью более 1 млн м².