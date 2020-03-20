ТЕМА

США готовят санкции против России за дестабилизацию рынка нефти

20 марта 2020 | 08:56

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Администрация США намерена вмешаться в нефтяной спор России и Саудовской Аравии, обрушивший цену барреля в два раза за три недели.


Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме, в связи с дестабилизацией рынка нефти Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.

Масштаб, потенциальные мишени и условия новых ограничительных мер пока неясны, говорит источник WSJ. В марте, напомним, Минфин США поместил в санкционных список две трейдинговые «дочки» «Роснефти» - Rosnetf Trading SA TNK Trading SA. Зарегистрированные в Швейцарии компании, по американским данным, занимались торговлей венесуэльской нефтью в обход санкционного режима в отношении правительства Николаса Мадуро.

США следует ввести нефтяное эмбарго против стран, искажающих мировой энергорынок с целью «выбить почву из под ног» американских сланцевых добытчиков, призывает в письме к президенту Дональду Трампу сенатор-республиканец Кевин Крамер. Речь идет как о России, так и о странах ОПЕК, включая Саудовскую Аравию и Ирак, пишет он.

Но с Саудовской Аравией Вашингтон надеется договориться дипломатическим путем, говорят источники WSJ. США намерены попросить Эр-Рияд вернуться к прежним объемам добычи и отказаться от планов двузначных скидок, из-за которых цены рухнули до 17-летних минимумов (24,6 доллара за баррель Brent), а десятки американских сланцевых компаний оказались на грани банкротства.

Администрация Трампа намерена выйти на контакт с саудитами по линии Госдепартамента, а также напрямую - с помощью чиновников Совета национальной безопасности.

Также рассматриваются более долгосрочные стратегии, в частности, сотрудничество с Саудовской Аравией с целью не допустить возобновления ее союза с Россией.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Павел ПАЩЕНКО

Кличко, Омельченко, Хаккенен - все собрались в Киеве
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100