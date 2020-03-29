Испания останавливает промышленность

29 марта 2020 | 20:08

На две недели закрываются предприятия всех отраслей, которые не являются критическими.

Власти Испании приняли решение усилить карантинные меры в стране в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Премьер-министр страны Педро Санчес заявил о намерении закрыть на две недели предприятия всех отраслей, которые не являются критическими, с сохранением зарплат работников.

При этом он добавил, что позднее граждане страны должны будут отработать вынужденно пропущенные часы.

Меры будут действовать до 9 апреля, они призваны сократить количество поездок между регионами страны для предотвращения распространения коронавируса.