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Стала известна новая дата летней олимпиады
31 марта 2020 | 08:09
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После череды переносов и отмен спортивных соревнований из-за пандемии коронавируса впервые за долгое время появилась конкретика. Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет "Токио-2020" определились с точными датами Олимпийских игр в Японии - они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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