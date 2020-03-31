Стала известна новая дата летней олимпиады

После череды переносов и отмен спортивных соревнований из-за пандемии коронавируса впервые за долгое время появилась конкретика. Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет "Токио-2020" определились с точными датами Олимпийских игр в Японии - они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

новости | архив | фототема | редакция | RSS



© 2005 - 2007 «ТЕМА»

Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.

Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).



Код нашей кнопки:



