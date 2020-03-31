ТЕМА

Стала известна новая дата летней олимпиады

31 марта 2020 | 08:09

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После череды переносов и отмен спортивных соревнований из-за пандемии коронавируса впервые за долгое время появилась конкретика. Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет "Токио-2020" определились с точными датами Олимпийских игр в Японии - они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.



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