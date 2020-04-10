Мировая экономика вернется к докризисному уровню лишь через два года - Bloomberg

10 апреля 2020 | 08:24

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика может лишиться более чем 5 трлн долларов роста за следующие два года, что больше чем годовой объем производства Японии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на оценку банков Уолл-стрит.

Как сообщается, мир в данный момент входит в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов, после того как по требованию властей закрылась большая часть бизнеса, а люди остаются дома.

Несмотря на то, что спад будет недлительным, экономикам потребуется время, чтобы наверстать упущенное. Даже при беспрецедентном уровне монетарных и фискальных стимулов валовой внутренний продукт вряд ли вернется к своему докризисному тренду по крайней мере до 2022 года.

Это займет такой же временной промежуток, как и последствия глобального финансового кризиса чуть больше десяти лет назад, хотя восстановление может оказаться еще более медленным, чем предсказывают экономисты.

Как сообщается, перед политиками в данный момент стоит сверхзадача - как не открыть свои экономики слишком рано и тем самым позволить вирусу вернуться.

"Траектория имеет огромное значение", - сказала Кэтрин Манн, главный экономист Citigroup Inc., которая ожидает глобальных убытков на уровне примерно 5 трлн долларов. "Если ваша траектория положительная, это способствует укреплению деловой уверенности и поддерживает людей, которые чувствуют, что они могут пойти и получить работу. Это важнейшая составляющая, который будет действовать во второй половине года и в 2021 году", - сказала она.

Экономисты JPMorgan Chase & Co. оценивают потерянный объем производства в $5,5 трлн, или почти 8% ВВП, до конца следующего года. Расходы только для развитых экономик будут аналогичны тем, которые наблюдались во время рецессий 2008-2009 и 1974-1975 годов.

Страна ю.эй