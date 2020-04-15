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Второй человек Киева погорел на крупной взятке

15 апреля 2020 | 09:12

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Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник подозревается в вымогательстве взятки, в Киевский городской госадминистрации проводятся обыски. Об этом сообщил источник в Службе безопасности Украины.


По данным ТСН, Поворозник через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тыс. долларов от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. Работники спецслужбы задержали посредника после получения неправомерной выгоды в сумме 60 тыс. долларов. Также сообщается, что посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и согласованию с Поворозником, также они намеревались получить с другого объекта строительства 246 тыс. долларов.



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