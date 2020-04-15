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США прекращают финансирование ВОЗ, - Трамп
15 апреля 2020 | 09:56
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По его словам, ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.
Трамп заявил, что "огромное количество времени" было потеряно из-за медлительности ВОЗ, а также из-за "прикрытия вспышки коронавируса в Китае".
"Реальность такова, что ВОЗ не смогла своевременно получать, проверять и обмениваться информацией. ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность", - сказал Трамп.
Трамп также обвинил ВОЗ в "противодействии запретам на поездки" и повторении "пропаганды" китайского правительства в том, что вирус не может передаваться от человека к человеку.
Ранее сообщалось, что сотрудники Белого дома предлагают президенту США Дональду Трампу создать альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне публичного конфликта между американским лидером и ВОЗ.
Напомним, на прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, ВОЗ была слишком ориентирована на Китай и ошибалась в отношении многих вещей в связи с пандемией коронавируса.
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